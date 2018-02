Brandursache und Identität der Brandtoten noch unklar

06.02.2018, 12:28 Uhr | dpa

Einen Tag nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plauen (Vogtland) mit zwei Toten ist weiter unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Das Gebäude werde noch von Brandursachenermittlern untersucht, sagte ein Sprecher der Zwickauer Polizei am Dienstag. Bei der Klärung der Identität der beiden Opfer hoffen die Ermittler auf die im Laufe des Tages stattfindende Obduktion. Das Feuer war am Montagmorgen im Dachgeschoss des fünfgeschossigen Hauses ausgebrochen. Dort waren auch die Leichen eines Mannes und einer Frau sowie ein 23 Jahre alter Schwerverletzter entdeckt worden. Aus den darunterliegenden Wohnungen konnten sich die Menschen selbst in Sicherheit bringen. Es gab noch drei leichter Verletzte, die Feuerwehr fand zudem sechs tote Hunde.