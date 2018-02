Mitgliederzuwachs bei Niedersachsen-SPD vor GroKo-Votum

06.02.2018, 22:28 Uhr | dpa

Vor dem Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition mit der Union hat es in der SPD in Niedersachsen eine Eintrittswelle gegeben. Seit Jahresanfang seien 2467 Mitglieder hinzugekommen, teilte Landesverbands-Sprecher Axel Rienhoff am Dienstagabend mit. Das entspricht einem Zuwachs von 4,3 Prozent. Die SPD in Niedersachsen hat nun 59 544 Mitglieder.

Wer bis Dienstag 18.00 Uhr von einem SPD-Ortsverein aufgenommen und in die Mitgliederdatei eingetragen wurde, kann beim SPD-Mitgliederentscheid darüber befinden, ob die SPD erneut in eine GroKo mit CDU und CSU eintreten soll. Die Koalitionsverhandlungen waren am Dienstagabend noch im Gange.