Aus Eifersucht bremst Mann Bus aus: Fünf Verletzte

07.02.2018, 12:29 Uhr | dpa

Nach einem Streit mit seiner Freundin hat ein junger Mann (22) im Hamburger Stadtteil Moorburg mit seinem Auto einen Bus ausgebremst - dabei wurden fünf Menschen verletzt. Die Freundin war nach der Auseinandersetzung am Dienstag aus dem Auto ausgestiegen und hatte sich in den Bus gesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend verfolgte der 22-Jährige den Bus, versuchte immer wieder ihn auszubremsen. Auf der Waltershofer Straße setzte er sich davor, machte eine Vollbremsung. Der Bus krachte in den Wagen, dabei wurden fünf Menschen verletzt. Der Busfahrer und drei Mitfahrer kamen in eine Klinik. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt, als er versuchte, die Windschutzscheibe des Busses einzuschlagen.