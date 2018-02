Länderübergreifende Buga: Kabinett unterstützt Bewerbung

07.02.2018, 12:39 Uhr | dpa

Eine mögliche länderübergreifende Bundesgartenschau 2031 im hessischen und rheinland-pfälzischen Teil des Welterbes Oberes Mittelrheintal hat eine weitere Hürde genommen. Das hessische Kabinett stimmte am Mittwoch der Unterstützung der Bewerbung zu, wie das Umweltministerium in Wiesbaden mitteilte. Hessen will nun Fördergelder in Höhe von maximal 6,3 Millionen Euro bereitstellen. Zudem sollen die beteiligten Kommunen, die Städte Rüdesheim und Lorch sowie der Rheingau-Taunus-Kreis, bei der Vergabe anderer Fördermittel bevorzugt werden.

Der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal werde die Bewerbung in nächster Zeit bei der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft einreichen. Die Schau soll sich zwischen Koblenz im Norden und Bingen sowie Rüdesheim im Süden erstrecken. Eine im vergangenen Jahr vorgestellte Machbarkeitsstudie sieht ein Budget von 108 Millionen Euro dafür vor, mit 1,8 Millionen Besuchern wird demnach gerechnet.

Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) betonte am Mittwoch, eine Buga 2031 könne die Region wirtschaftlich und ökologisch weiterentwickeln. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nannte die Schau eine große Chance, sie ziehe Publikum weit über die Grenzen der Region hinaus an. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) begrüßte den hessischen Kabinettsbeschluss. Es gelte, die Lebensqualität in dem Rheintal zu verbessern, das Leben der Bewohner zu modernisieren und das kulturelle Erbe zu bewahren. "Die Bundesgartenschau kann dafür ein ganz besonderer Motor sein."