Baskets beenden Champions-League-Gruppe auf Platz drei

07.02.2018, 22:48 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg haben die Gruppenphase in der Basketball-Champions-League als Tabellendritter beendet. Die Niedersachsen gewannen am Mittwoch gegen Hapoel Holon aus Israel mit 87:86 (45:32), verpassten durch den Erfolg von Karsiyaka/Türkei gegen die AS Monaco (84:77) aber den erhofften zweiten Rang. Der Bundesligist hat damit im Achtelfinale erst ein Heimspiel und muss im Rückspiel auswärts antreten. Die Auslosung findet am 14. Februar statt. Für den Einzug in die erste K.o.-Runde (6./7. und 13./14. März) erhält jeder Club 70 000 Euro. Gegen Holon trafen Rickey Paulding und Armani Moore (jeweils 14 Punkte) am besten.