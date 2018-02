Wenige Menschen aus Olympia-Gastgeberland in Sachsen-Anhalt

08.02.2018, 12:29 Uhr | dpa

Nur wenige Menschen aus dem Olympia-Gastgeberland Südkorea leben in Sachsen-Anhalt. Ende 2016 waren es 215, wie das Statistische Landesamt auf Basis neuester Zahlen am Donnerstag mitteilte. Das waren gerade einmal 0,2 Prozent der ausländischen Bevölkerung. Statistisch betrachtet war der Durchschnittskoreaner ledig, rund 30 Jahre alt und lebte bereits seit sechseinhalb Jahren im Land. 150 der Südkoreaner wohnten in Halle. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea beginnen am Freitag.

An Sachsen-Anhalts Schulen lernten im Schuljahr 2016/17 nur 4 koreanische Schüler. Etwas mehr waren es an den Hochschulen im Land. Im Wintersemester 2016/17 waren 99 Studenten aus Südkorea eingeschrieben. Mehr als die Hälfte von ihnen studierte ein Fach aus dem Bereich Kunst und Kulturwissenschaften.

Für einen Urlaub kamen im Jahr 2016 immerhin 2163 Südkoreaner. Allerdings blieben sie meist nur kurz, im Durchschnitt 1,4 Tage. Gäste aus anderen Ländern verbrachten im Schnitt 2,1 Tage im Land.

Beim Handel mit Südkorea spielten vor allem chemische Erzeugnisse eine Rolle. 37 489 Tonnen gingen 2016 von Sachsen-Anhalt nach Südkorea, 95 337 Tonnen wurden eingeführt.