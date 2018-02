33-Jähriger steht mit Luftgewehr "Wache"

09.02.2018, 12:49 Uhr | dpa

Mit einem Luftgewehr bewaffnet hat ein 33 Jahre alter Mann in Jückelberg (Kreis Altenburger Land) Autos angehalten. Der Mann habe bei einer Überprüfung am Donnerstag angeben, auf sein Eigentum aufpassen zu wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, der mit einer Taschenlampe herumleuchtete, und die Polizei alarmiert. Das Luftgewehr wurde sichergestellt, gegen den 33-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er hatte den Angaben zufolge einen Alkoholpegel von 1,92 Promille.