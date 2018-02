Bittere 1:6-Pleite für Chemnitzer FC

09.02.2018, 22:28 Uhr | dpa

Der Chemnitzer FC hat eine Woche nach dem Ende der Niederlagenserie wieder einen schweren Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der 3. Fußball Liga kassiert. Der CFC unterlag beim Tabellennachbarn VfL Osnabrück am Freitagabend mit 1:6 (0:1). Der einzige Treffer der Gäste gelang Tom Baumgart in der 78. Minute zum 1:5-Zwischenstand.

Marco Alvarez hatte den VfL in der 22. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, nach der Pause erhöhten Marc Heider (57.), Jules Reimerink (62.), Tim Danneberg (64.) und Sebastian Klaas (69.) auf 5:0. Drei Minuten vor dem Abpfiff stellte Kamer Krasniqi den Endstand her.

Bis zur Pause hatte sich eine Niederlage diesen Ausmaßes nicht angebahnt. Chemnitz begann durchaus gefällig und hatte durch Julius Reinhardt und Myrolslav Slavov erste Chancen. Nach dem 0:1 verloren die Sachsen mit Marcus Hoffmann verletzungsbedingt einen Abwehrspieler, er hatte sich bei einem Zweikampf die Schulter ausgekugelt. Mit dem 0:2 ging die Ordnung bei den Chemnitzern, die nun 6 Zähler Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben, völlig verloren.

In der Tabelle vergrößerte sich der Rückstand der Chemnitzer auf Rang 18 auf die Osnabrücker (17.) auf sieben Punkte. Und das nachdem die Chemnitzer zuletzt mit 1:0 gegen den FC Carl Zeiss Jena das Ende einer acht Spiele währenden Niederlagenserie gefeiert hatten.