11.02.2018, 12:18 Uhr | dpa

Drei Maskierte haben in Berlin-Neukölln eine Tankstelle mit einem Beil überfallen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag betrat das Trio am Samstagabend den Verkaufsraum in der Buschkrugallee. Einer der Täter bedrohte einen 22 Jahre alten Mitarbeiter, woraufhin dieser die Kasse öffnete. Mit Bargeld und Zigaretten flohen die Täter unerkannt.