Fußgänger läuft auf Autobahn: lebensgefährlich verletzt

11.02.2018, 12:18 Uhr | dpa

Ein 43 Jahre alter Fußgänger ist im Bereich Frankfurt auf die Autobahn 66 gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Bei dem Unfall auf der dreispurigen Autobahn erlitt er am frühen Samstagabend lebensgefährliche Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Warum der Mann auf die Autobahn gelaufen ist, war noch nicht bekannt. Unmittelbar nach dem Unfall stießen zwei weitere Fahrzeuge hinter der Unfallstelle ineinander, ohne jedoch in die Kollision mit dem Fußgänger verwickelt zu werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehr als 10 000 Euro. Die Autobahn war mehr als vier Stunden voll gesperrt.