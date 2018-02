11.02.2018, 12:58 Uhr | dpa

Dank eines Zeugen ist am Berliner U-Bahnhof Birkenstraße ein Handy-Dieb erwischt worden. Der 32 Jahre alte mutmaßliche Täter soll einer noch unbekannten Frau am Sonntagmorgen in einem Zug der Linie U9 deren Handy entrissen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Bahnhof Birkenstraße in Moabit verließ der Dieb die U-Bahn. Ein Zeuge hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.