11.02.2018, 12:58 Uhr | dpa

Ein 12 Jahre alter Junge ist am späten Samstagabend im Bahnhof Aschersleben (Salzlandkreis) mit Drogen erwischt worden. Er war aufgefallen, weil er mit einem 16-Jährigen im Bahnhofsgebäude Fahrrad gefahren sei, teilte die Bundespolizei in Magdeburg am Sonntag mit. Neben Zigaretten wurden bei der Durchsuchung des Rucksacks des Jungen zwei Gramm Marihuana gefunden. Der Zwölfjährige wurde seinen Eltern übergeben und die Drogen sichergestellt.