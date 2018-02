Märkisch-Oderland ist Heiratsregion Nummer eins

12.02.2018, 12:09 Uhr | dpa

Bei Hochzeiten ist der Kreis Märkisch-Oderland in Brandenburg Spitzenreiter. 2016 heirateten dort 1287 Paare, wie das Amt für Statistik in Potsdam am Montag mitteilte. Oberhavel (1238) und Oder-Spree (1230) waren ebenfalls beliebt bei Heiratswilligen. Am wenigsten Arbeit hatten die Standesbeamten in Frankfurt (Oder) mit 208 Eheschließungen.

41 Paare ließen sich vor vier Jahren am 29. Februar trauen - sie haben ihren nächsten Hochzeitstag erst wieder 2020, im nächsten Schaltjahr. Das Risiko, den besonderen Tag zu vergessen, dürfte auch bei 246 Frauen und 233 Männern relativ gering sein, denn sie heirateten an ihrem Geburtstag.

Insgesamt gaben sich 13 800 Liebespaare das Ja-Wort - 500 mehr als im Vorjahr. Frauen waren bei ihrer Hochzeit durchschnittlich rund 38 Jahre und Männer 41 Jahre alt. 2200 Paare gaben sich nicht das erste Mal das Ja-Wort, bei ihnen war jeder schon mindestens einmal geschieden worden.