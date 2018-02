Schifffahrtsbundesamt: Keine Probleme mit Eis auf Gewässern

12.02.2018, 12:09 Uhr | dpa

Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es auf den Gewässern im Nordosten kaum Einschränkungen durch Eis. Vereinzelt komme in den Bodden von Darß, Rügen, Peenestrom und im Greifswalder Bodden Eis vor, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock am Montag mit. Die Außenküste und die Häfen seien jedoch eisfrei. Mit Neueis rechnet das BSH höchstens nachts in flachen und geschützten Gewässern, tagsüber werde das Eis jedoch wieder schmelzen.

Auf den Binnengewässern in der Mecklenburgischen Seenplatte gab es laut der Neubrandenburger Rettungsleitstelle keine neuen Vorkommnisse. Am Freitag hatten Polizisten Kinder von einem Nebenarm der Müritz geholt, da die Eisdecke noch nicht tragfähig gewesen war. Für noch nicht getaute Eisflächen gelte weiterhin "nicht betreten", hieß es von einem Mitarbeiter der Leitstelle.