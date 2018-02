Fliegerbombe am Nürnberger Hauptbahnhof gefunden

12.02.2018, 12:28 Uhr | dpa

Bei Gleisarbeiten am Nürnberger Hauptbahnhof ist am Montag eine vermutlich 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn mussten mehrere Gleise für den Regionalverkehr gesperrt werden. Die Reisenden wurden gebeten, auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof zu achten. Nach Polizeiangaben prüft ein Sprengmeister, ob die Bombe abtransportiert werden kann oder doch gesprengt werden muss. Im Falle einer Sprengung würden der gesamte Hauptbahnhof sowie das umliegende Gebiet evakuiert, hieß es. Die Polizei riet Autofahrern, den Hauptbahnhof zu meiden, da es durch den Einsatz zu Verkehrsbehinderungen komme. Zuerst hatten mehrere Medien darüber berichtet.