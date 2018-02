Streit am Alexanderplatz: Mann Treppe heruntergestoßen?

13.02.2018, 00:19 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) - Am Berliner Alexanderplatz ist erneut ein Streit eskaliert und ein Mann verletzt worden. Nach einem Bericht der "B.Z" wurde der 22-Jährige am Montagabend am S-Bahnhof eine Treppe hinuntergestoßen. Dies konnte ein Sprecher der Bundespolizei zunächst nicht bestätigen. Es müsse noch geprüft werden, ob der Mann gegen 19.30 Uhr gestoßen worden oder gefallen sei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich der Verletzte und zwei weitere Männer heftig gestritten. Die Situation sei eskaliert und es sei zu Schlägen und Tritten gekommen. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus.

Am Alexanderplatz kommt es immer wieder zu gewaltvollen Auseinandersetzungen. So hatten Ende Januar fremdenfeindliche Beleidigungen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ausgelöst. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Seit Mitte Dezember 2017 gibt es dort eine neue Polizeiwache, die dazu beitragen soll, die Kriminalität zurückzudrängen.