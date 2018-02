Mitglieder von Autoknackerbande in Gera vor Gericht

13.02.2018, 00:29 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Gera müssen sich ab heute vier Männer im Alter zwischen 25 und 38 Jahren wegen bandenmäßigen Autodiebstahls verantworten. Die vier Beschuldigten sollen als Teil einer mindestens 14-köpfigen Bande in ganz Thüringen teure Autos geknackt und ins Ausland gebracht haben. Von dort aus wurden die Fahrzeuge der Anklage nach entweder im Ganzen oder in Teilen weiterverkauft. Der Schaden beläuft sich auf rund 650 000 Euro - die Summe will die Staatsanwaltschaft als sogenannten Wertersatz einziehen lassen. Alle Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.