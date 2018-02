Prozess gegen mutmaßliche IS-Mitglieder

13.02.2018, 00:58 Uhr | dpa

Im Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder des Islamischen Staates (IS) vor dem Oberlandesgericht in Hamburg will die Verteidigung heute ihre Plädoyers abschließen. Dann haben die Angeklagten das letzte Wort. Den Männern im Alter von 19, 20 und 27 Jahren wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Urkundenfälschung vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft hat Strafen zwischen vier und acht Jahren Haft gefordert. Sie wirft den drei Syrern vor, sie seien im Herbst 2015 vom IS nach Deutschland geschickt worden, um sich für Anschläge in Europa bereitzuhalten.

Die Angeklagten waren im September 2016 in Flüchtlingsunterkünften in Großhansdorf, Ahrensburg und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Am übernächsten Freitag (23. Februar) will der Staatsschutzsenat sein Urteil verkünden.