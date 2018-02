13.02.2018, 12:49 Uhr | dpa

Ein Niesanfall seiner Frau hat einen 81-jährigen Autofahrer in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) so erschreckt, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Sein Auto prallte am Montag mit Schwung gegen ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte. Die gleichaltrige Ehefrau wurde leicht verletzt. Der Sachschaden betrug etwa 10 000 Euro.