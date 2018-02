Grüne fordern Ausweitung der Videotelefonie in Gefängnissen

13.02.2018, 12:49 Uhr | dpa

Nach einem erfolgreichen Test der Videotelefonie in der Justizvollzugsanstalt Zeithain fordern die Grünen deren Ausweitung auf andere sächsische Gefängnisse. Angehörigen von Inhaftierten seien Besuche in der Haftanstalt aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht immer möglich, teilten die Grünen am Dienstag in Dresden mit. Im Gegensatz zu einfachen Telefonaten böte Skype die Möglichkeit, sich trotz Entfernung nahe zu fühlen.

Der Testbetrieb in Zeithain habe sich bewährt, im Januar 2018 sei dort deshalb der Echtbetrieb gestartet, heißt es in der Antwort des Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Derzeit werde geprüft, ob und gegebenenfalls wann in anderen Justizvollzugsanstalten ähnliche Möglichkeiten geschaffen werden können. Ein Zeitplan stehe jedoch noch nicht fest.