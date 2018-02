Hausmannsturm auf Schloss Hartenfels ohne Wetterfahne

13.02.2018, 12:58 Uhr | dpa

Der Januar-Sturm "Friederike" hat dafür gesorgt, dass der Hausmannsturm auf Schloss Hartenfels in Torgau jetzt ohne Wetterfahne und Turmkugel dasteht. Die Wahrzeichen des Turmes mussten abmontiert werden, weil der Sturm sie windschief gemacht hatte und sie die Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllten, teilte das Landratsamt am Dienstag in Torgau mit. Eine Firma baute sie mit einem Spezialkran aus 61 Meter Höhe ab. In etwa vier Wochen sollen sie saniert sein und Schloss Hartenfels wieder krönen.