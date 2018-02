Südwest-Jusos gegen Ämtervergabe im Hinterzimmer

13.02.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die Jusos im Südwesten fordern mehr Transparenz in der Personalpolitik der SPD. "Wir finden die Vorgänge um die Personalentscheidung für den möglichen Parteivorsitz von Andrea Nahles höchst befremdlich", sagte Juso-Landeschef Leon Hahn der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Stuttgart. "Ein Ziel des Erneuerungsprozesses muss sein, dass Parteiämter nicht in Hinterzimmern vergeben werden."

Präsidium und Vorstand der Sozialdemokraten wollten am Dienstag in Berlin über das weitere Vorgehen beraten. Hahn hält eine kommissarische Führung durch einen Stellvertreter des bisherigen Parteichefs Martin Schulz bis zu einem Parteitag oder - im Fall einer Kampfkandidatur - bis zu einer Urwahl für die beste Lösung.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier hielt sich vor der Sitzung der Parteispitze bedeckt. Im SWR kritisierte sie aber die Ankündigung der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, für den Bundesvorsitz zu kandidieren, scharf.

SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch sagte, wenn die gesamte Parteiführung die Kandidatur von Nahles unterstützte, sehe er keinen Grund, ihr nicht bereits den kommissarischen Vorsitz zu übertragen.