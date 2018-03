Notfälle

Drei Verletzte bei Brand in Lagerhalle

30.03.2018, 01:08 Uhr | dpa

Beim Brand einer Lagerhalle in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) sind am Donnerstag drei Männer verletzt worden. Sie wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Abend aus noch unklarer Ursache ausgebrochen. Beim Anrücken der Feuerwehr stieg bereits dichter Rauch aus der Halle. Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern. Auch einige Fahrzeuge, die in der Lagerhalle standen, wurden beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.