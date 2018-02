Bayreuths Basketballer gegen Besiktas Istanbul

14.02.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die Basketballer von medi Bayreuth treffen im Achtelfinale der Champions League auf Besiktas Istanbul. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Mies in der Schweiz. Bundestrainer Henrik Rödl bescherte den Basketball-Bundesligisten als Losfee auch ein deutsches Duell. In der ersten K.o.-Runde kommt es am 6./7. und 13./14. März zum Aufeinandertreffen der EWE Baskets Oldenburg und der MHP Riesen Ludwigsburg. Bayreuth hat gegen den türkischen Vertreter zunächst Heimrecht.

Auch im Viertelfinale ist ein deutsches Duell möglich: Der Sieger aus der Partie Oldenburg gegen Ludwigsburg bekommt es dort mit Bayreuth oder Besiktas zu tun. Die Runde der besten Acht wird am 27./28. März und 3./4. April ausgetragen. Das Final Four findet vom 4. bis 6. Mai statt.