Aiwanger: CSU hat innere Sicherheit an die Wand gefahren

14.02.2018, 13:09 Uhr | dpa

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) vorgeworfen, eine "verfehlte" Zuwanderungspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mitgetragen zu haben. Die CSU habe damit die innere Sicherheit im Land an die Wand gefahren, sagte Aiwanger beim politischen Aschermittwoch in Deggendorf. Damit habe die CSU zuerst Feuer gelegt - und nun spiele sie die Feuerwehr. "Solche Brandstifter brauchen wir nicht in einer Alleinregierung."

Die Freien Wähler forderten schon seit Jahren eine Ausdehnung der Schleierfahndung an der bayerischen Grenze. 200 bis 300 Polizisten mehr sollten für verdachtsunabhängige Kontrolle im Einsatz sein. Der designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betreibe Showpolitik, wenn er nun eine Grenzpolizei ankündige. "Das scheint das Überlebensrezept dieser christlichen Partei zu sein: im Diesseits zu versagen und ins Jenseits zu vertrösten", sagte Aiwanger.