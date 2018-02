Fast fünf Kilo schwerer Tumor aus Bauch entfernt

14.02.2018, 13:09 Uhr | dpa

Einen fast fünf Kilogramm schweren Tumor hat ein Arzt im baden-württembergischen Ravensburg seiner 50-jährigen Patientin aus dem Bauch entfernt. Die Frau hatte den Tumor zunächst nicht bemerkt und ihren dicken Bauch auf Blähungen zurückgeführt, wie es in einer Mitteilung der Klinik vom Mittwoch heißt. Sie war erst zum Arzt gegangen, als ihre Hosen plötzlich nicht mehr passten und ihr Bauchnabel nach außen gewölbt wurde.

Der bösartige Tumor war ohne Schmerzen für die Patientin über Monate auf eine Größe von 35 mal 32 mal 17 Zentimeter gewachsen und wog 4840 Gramm. Die Frau hatte dennoch Glück: Das sogenannte Liposarkom, hatte noch keine Metastasen gebildet und war nicht mit Organen im Bauchraum verwachsen. Lediglich vom Dickdarm musste in der vierstündigen Operation auch ein Stück entfernt werden. Eine Chemotherapie bleibt ihr erspart, wie der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie in Ravensburg, Ekkehard C. Jehle, mitteilte.

Der Chirurg mahnt, bei auffälligen Entwicklungen am eigenen Körper möglichst schnell zum Arzt zu gehen. "Umso früher wir Ärzte in einem solchen Fall eingreifen können, desto besser sind nach der OP die Aussichten für unsere Patienten." Riesen-Tumore seien nicht völlig außergewöhnlich, teilte das Ravensburger Krankenhaus mit.

Ende 2016 entfernten Ärzte in Allentown im US-Staat Pennsylvania einer 71-Jährigen einen 64 Kilogramm schweren Tumor. Die Frau hatte sich damals damit abgefunden, trotz Diät nichts gegen ihr Gewicht von 166 Kilo tun zu können. Der Tumor hätte die 71-Jährige langsam getötet, sagte ein Chirurg auf einer Pressekonferenz zu dem Fall.