Zu Moculescus Einstand verlieren BR Volleys 1:3 gegen Kasan

14.02.2018, 23:08 Uhr | dpa

Auch unter ihrem neuen Trainer Stelian Moculescu gelingen den Berlin Volleys auf Anhieb keine Wunderdinge. Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League bezog der deutsche Meister gegen den Titelverteidiger und Clubweltmeister Zenit Kasan am Mittwochabend trotz heftiger Gegenwehr mit 1:3 (17:25, 20:25, 25:23, 23:25) die erwartete Niederlage.

Vor 5228 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle holten sich die Berliner wie im Hinspiel wenigstens einen Satz. Der Australier Paul Carroll verwandelte im dritten Durchgang den zweiten Satzball zum 25:23. Moculescus Einfluss auf die Leistung seiner Mannschaft war indes überschaubar, da er erst seit drei Tagen im Amt ist.

In der Gruppe D brauchen die BR Volleys nun im letzten Vorrundenspiel daheim gegen Jastrzebski Wegiel unbedingt einen Sieg in Höhe von 3:1 oder 3:0, um als Gruppenzweiter die K.o.-Runde zu erreichen. Allerdings kommen auch noch die beiden besten Drittplatzierten der fünf Gruppen weiter.

In den ersten beiden Sätzen diktierte das russische Weltklasseteam mit seinen Starangreifern Maxim Michailow und Wilfredo Leon das Geschehen deutlich. Die BR Volleys blieben jedoch standhaft. Sie entschieden den dritten Satz dank guter Angriffsleistungen von Carroll für sich und erwiesen sich auch danach als äußerst unangenehmer Gegner für den Favoriten. Kasan verzichtete in dieser Phase bereits auf den Einsatz des gebürtigen Kubaners Leon.