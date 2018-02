Kühnert kommt mit No-GroKo-Kampagne nach Niedersachsen

15.02.2018, 00:28 Uhr | dpa

Juso-Chef Kevin Kühnert kommt heute im Rahmen seiner No-GroKo-Kampagne nach Niedersachsen. Am Nachmittag wird der 28-Jährige in Göttingen erwartet, am Abend in Hannover. In Göttingen will Kühnert mit Matthias Micus vom Institut für Demokratieforschung und Studenten diskutieren.

Am Abend ist der hannoversche Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch Gesprächspartner von Kühnert. Der Parteilinke, der stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag ist, gilt als Befürworter der großen Koalition. Der Juso-Vorsitzende Kühnert hatte am Freitag seine Werbetour zur Ablehnung der großen Koalition durch die SPD-Mitglieder begonnen. Am Freitag sind weitere Termine in Nordrhein-Westfalen geplant.