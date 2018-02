Hebamme sagt im Prozess um Doppelmord von Altenfeld aus

15.02.2018, 00:38 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Im Prozess um den mutmaßlichen Mord eines Vaters an zwei Söhnen in Altenfeld (Ilm-Kreis) wird heute die Hebamme der Familie als Zeugin erwartet. In der Verhandlung am Landgericht Erfurt waren immer wieder Aussagen der Frau aus den Ermittlungsakten zitiert worden. Danach hatte sie das Jugendamt des Ilm-Kreises heftig dafür kritisiert, dass die späteren Opfer sowie ein Bruder in der Obhut des Vaters blieben - obwohl das Jugendamt schon vor der Tat Hinweise darauf gehabt haben soll, dass der Mann seine Frau schlägt.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, im Sommer 2017 seine damals elf Monate und vier Jahre alten Söhne mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Er soll auch auf seinen dreijährigen Sohn eingestochen haben. Dieser überlebte schwer verletzt. Der Angeklagte hat die Tat gestanden.