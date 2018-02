Leipziger Buchmesse-Veranstalter stellen Programm vor

15.02.2018, 00:38 Uhr | dpa

Die Leipziger Buchmesse rechnet in diesem Jahr mit knapp 300 000 Besuchern. "Im Vorjahr haben wir etwa 285 000 Gäste empfangen und wir hoffen auf eine ähnliche Zahl in diesem Jahr", sagte Pressesprecherin Julia Lücke. Schwerpunktland der diesjährigen Buchmesse vom 15. bis 18. März ist Rumänien. Einen Überblick über das Programm wollen heute Luminita Corneanu vom Kulturministerium Rumäniens sowie Buchmessechef Oliver Zille geben. Das Literaturfestival "Leipzig liest" präsentiert 3600 Veranstaltungen mit 3400 Autoren und anderen Mitwirkenden an 550 Orten.