15.02.2018, 12:59 Uhr | dpa

Völlig betrunken und stark unterkühlt sind zwei Jugendliche in Mittelbiberach (Kreis Biberach) gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Spaziergänger die 13- und 14-Jährigen am Mittwochabend entdeckt, die hilflos in einem Graben lagen. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun, woher die Jugendlichen den Alkohol hatten.