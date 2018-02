Unfall auf A10 bei Berlin: Mindestens ein Schwerverletzter

15.02.2018, 13:08 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos auf der A10 bei Berlin ist mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Der nördliche Berliner Ring war am Donnerstagmittag zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck (Landkreis Oberhavel) in Richtung Hamburg gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnte die Behörde bislang nicht machen, eine Sprecherin sprach am Mittag von fünf beteiligten Autos, darunter ein Lastwagen. Rettungskräfte seien derzeit vor Ort. Wie viele Menschen insgesamt verletzt wurden, war ebenfalls unklar.