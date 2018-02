Klassik Stiftung auf dem Weg zum Bauhaus-Jubiläum

16.02.2018, 00:38 Uhr | dpa

Die Klassik Stiftung Weimar steht 2018 vor wichtigen Weichenstellungen. Stiftungspräsident Hellmut Seemann und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) wollen heute den Weg bis zur Eröffnung des Bauhaus Museums am 5. April 2019 zeichnen. An dem Tag vor dann 100 Jahren wurde von Walter Gropius das Staatliche Bauhaus in Weimar gegründet. Die sozialen und künstlerischen Ideen und Werke beeinflussen bis heute Künstler, Designer und Architekten weltweit. Der repräsentative Kubus soll rund 22,6 Millionen Euro kosten. Bis Ende 2017 wurden die Bauhaus-Sammlungen in einem provisorischen Museum gezeigt.

Neben der Großbaustelle Bauhaus-Museum will die zweitgrößte Kulturstiftung Deutschlands in diesem Jahr mit der Sanierung des Stadtschlosses beginnen. Das ehemalige Residenzschloss der Weimarer Herzöge soll für insgesamt 40 Millionen Euro zu großen Teilen instandgesetzt werden. Die Wiedereröffnung mit neuer Ausstellungskonzeption ist für 2021 geplant.