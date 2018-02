Geraer wegen Volksverhetzung in 26 Fällen vor Gericht

16.02.2018, 00:48 Uhr | dpa

Wegen Leugnung der systematischen Verfolgung und Ermordung der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus steht am heute ein 39-Jähriger in Gera vor Gericht. Er soll laut Anklage in 26 Fällen über seine Internetseite sowie in sozialen Medien wie Facebook den Holocaust geleugnet und Schriften von Rechtsextremisten wie Horst Mahler oder Germar Rudolf verbreitet haben. Zudem verwendete der Mann laut Anklage Zeichen verfassungswidriger Organisationen und sprach Juden das Recht ab, als gleichberechtigte Menschen zu leben. Zum Auftakt des Prozesses vor dem Amtsgericht Gera hatte sich der Mann nicht zu den Vorwürfen geäußert.