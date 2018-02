Altlasten in Rositz-Schelditz sollen endlich saniert werden

Für eine der schlimmsten Altlasten aus der DDR ist eine Lösung in greifbare Nähe gerückt: heute unterzeichnen das Land Thüringen und die bundeseigene Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) einen Vertrag zur gemeinsamen Finanzierung der Bekämpfung von Überbleibseln des ehemaligen Teerverarbeitungswerks Rositz. Über Jahrzehnte im Boden lagernde Schadstoffe sind dort vom Grundwasser nach Schelditz transportiert worden. Dort gelangten sie nach oben, als nach dem Ende des Braunkohlebergbaus im Süden von Leipzig das Grundwasser anstieg. Das belastete Wasser drang in Privathäuser ein, in einen Block der Wohnungsbaugesellschaft Rositz und eine ehemalige Gewerbeimmobilie.