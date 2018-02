Anfassen und Spielen erlaubt: Junges Museum vor Eröffnung

16.02.2018, 00:58 Uhr | dpa

Aus dem Kindermuseum wird das Junge Museum in Frankfurt: Am morgigen Samstag wird die Eröffnung in neuen Räumen des Historischen Museums gefeiert. Das Kindermuseum, das sich knapp zehn Jahre mit einem Ausweichquartier an der Hauptwache begnügen musste, kehrt damit an seinen ursprünglichen Ort zurück. Heute wird bei einem Rundgang das Angebot vorgestellt, mit dabei ist neben Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Leiterin des Jungen Museums, Susanne Gesser.

Die Hauptzielgruppe sind Kinder zwischen 7 und 13 Jahren. Zu sehen sind unter anderem ein historisches Schulzimmer, eine alte Drogerie, eine Urgroßmutter-Küche, ein Kolonialwarenladen, ein Raum mit historischem Spielzeug, ein Schattentheater sowie ein Familienzimmer. Alles soll so aufgebaut und alle Exponate so ausgewählt sein, dass Anfassen und Spielen nicht nur erlaubt, sondern sogar gewünscht sind. Wie an der Hauptwache soll es zudem weiterhin Workshops und Geburtstagspartys geben.