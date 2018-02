Türkei lässt Deniz Yücel frei

16.02.2018, 13:10 Uhr

Überraschend wird Deniz Yücel aus türkischer Untersuchungshaft entlassen. Zugleich fordert die Staatsanwaltschaft in einer Anklageschrift nun 18 Jahre Haft für den Journalisten.

Yücels Arbeitgeber, die Zeitung "Welt", meldete die Freilassung des Journalisten am Freitag auf ihrer Website. Sein Anwalt Veysel Ok teilte auf Twitter mit: "Und endlich gibt es für meinen Mandanten Deniz Yücel ein Entlassungsbefehl." Die Bundesregierung bestätigte die Freilassung. "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Die Freilassung von Yücel wurde von einem türkischen Gericht nach der Vorlage einer Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, dass die Istanbuler Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift vorgelegt habe, in der 18 Jahre Haft für den "Welt"-Korrespondenten gefordert werden. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und Yücel dann aus der Untersuchungshaft entlassen.

beste nachricht wo gibt. der newsroom jubelt. danke an alle unterstützer und vor allem den fantastischen anwalt veysel ok. und den außenminister. WELT-Korrespondent: Deniz Yücel kommt frei https://t.co/A7TbcfnYsh via @welt — Ulf Poschardt (@ulfposh) February 16, 2018

Die Bundesregierung hat sich seit Monaten für eine Freilassung Yücels eingesetzt. Außenminister Gabriel sagte, er habe sich zweimal mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, um eine Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen. Diese Treffen waren bisher nicht bekannt. Gabriel rechnet zudem fest damit, dass Yücel nach seiner Freilassung sehr bald das Land verlassen darf. Die "Welt" meldet, dass ihm keine Ausreisesperre auferlegt wurde.

"Die türkische Regierung hat immer Wert darauf gelegt, dass sie keinen politischen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung nehmen werde", betonte Gabriel. Er dankte ausdrücklich dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavosoglu, mit dem er ebenfalls mehrfach über den Fall Yücel gesprochen hat. Außerdem dankte Gabriel Kanzlerin Angela Merkel, "für ihr Vertrauen in die Arbeit des Auswärtigen Amtes in diesem schwierigen Fall".

Verwendete Quellen: dpa, AFP, rtr, Die Welt

