Junge Frau tot gefunden: Freund legt Geständnis ab

16.02.2018, 13:19 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau aus Heidelberg hat der frühere Lebensgefährte zum Auftakt ein Geständnis abgelegt. In einem Gebüsch bei Zwingenberg in Südhessen habe er die Leiche der 26-Jährigen im August 2017 versteckt, um die Tat zu verschleiern, räumte der Angeklagte am Freitag im Heidelberger Landgericht ein. Die Verteidigung verlas eine entsprechende Erklärung des 34-Jährigen. Darin führt dieser aus, dass der Tat in der Heidelberger Wohnung ein Streit vorausgegangen sei. Nach einem Schlag sei Julia B. regungslos liegen geblieben. Er habe nicht gewollt, dass die Frau stirbt. Die Anklage geht von Totschlag aus.