16.02.2018, 13:19 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen des Tabellenführers VfL Wolfsburg starten am Sonntag (17.00 Uhr) mit dem Spiel bei der TSG Hoffenheim die Bundesliga-Rückrunde. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch liegt in der Liga mit 28 Punkten zwei Zähler vor dem SC Freiburg und ist der Titelfavorit. Dazu steht der VfL im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Sand am 14. März und in der Runde der letzten Acht in der Champions League. Gegner am 22. und 28. März ist Slavia Prag.