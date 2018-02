Neuer Landtag zieht viele Besucher an

17.02.2018, 12:48 Uhr | dpa

Bis auf die Straße haben Besucher des Niedersächsischen Landtags in Hannover am Samstag angestanden. Viele Menschen wollten den Plenarsaal und die Portikushalle erstmals nach dem Umbau besichtigen. Dieser hatte 58,2 Millionen Euro gekostet und mehr als drei Jahre gedauert. Dabei wurden nach Angaben des Landtags 4000 Kubikmeter Beton, 350 Tonnen Stahl und 300 Kilometer Kabel verbaut und 10 000 Tonnen Schutt aus dem Parlamentsgebäude transportiert. Vor dem Umbau war kein Tageslicht in den Plenarsaal gedrungen, nun ist er lichtdurchflutet. Lange hatten die Politiker auch über einen Neubau des Landtags diskutiert. Dagegen hatte unter anderem gesprochen, dass die Außenseiten des Schlosses aus dem 17. Jahrhundert samt Anbau unter Denkmalschutz stehen.