Feuerwehr rettet 250 Kilo schwere Frau aus brennender Küche

17.02.2018, 13:09 Uhr | dpa

Mit einer speziellen Trage hat die Feuerwehr am Samstag eine 250 Kilo schwere Frau aus ihrem brennenden Haus gerettet. "Die Helfer konnten die Frau mit einer Drehleiter und einer Schleifkorbtrage in Sicherheit bringen", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken. Der Brand in der Küche des Bauernhofes in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) war der Polizei zufolge am Mittag aus zunächst unklarer Ursache ausgebrochen. Starker Rauch erschwerte die Löscharbeiten. Der Ehemann und die Frau wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Weitere Angaben machte die Polizei vorerst nicht. Die Ermittler wollten sich im Laufe des Samstags einen Überblick über die Schadenshöhe verschaffen.