18.02.2018, 12:49 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Berlin-Reinickendorf drei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Im Transporter, in dem sie am Samstagabend unterwegs waren, hätten die Beamten acht Fahrräder und diverses Fahrradzubehör gefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eines der Räder sei als gestohlen gemeldet gewesen. Zwei Frauen hatten die Polizei auf den Lieferwagen aufmerksam gemacht. Sie hatten einen Mann beobachtet, der gerade ein Fahrrad weggetragen und es mit Hilfe zweier weiterer Männer in den Wagen geladen hatte. Die Polizei kontrollierte den Transporter daraufhin und nahm die drei Männer im Alter von 25, 60 und 63 Jahren fest.