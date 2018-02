Rumäne Hategan leitet Bayern-Spiel gegen Besiktas Istanbul

18.02.2018, 12:49 Uhr | dpa

Schiedsrichter Ovidiu Hategan leitet am Dienstag das Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Besiktas Istanbul. Die Ansetzung des rumänischen Referees gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Sonntag bekannt. Hategan war schon einmal bei einem Bayern-Spiel in Europas Eliteliga im Einsatz. Im November 2012 gab es in der Gruppenphase einen 6:1-Erfolg der Münchner zu Hause gegen OSC Lille.

Einige Bayern-Profis erlebten den Unparteiischen auch beim 3:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Oktober 2016 gegen Tschechien.

Die Münchner erwarten den türkischen Meister am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Das Rückspiel findet am 14. März statt. Zuletzt erreichten die Münchner sechs Mal nacheinander mindestens das Viertelfinale. In der Runde der letzten 16 war zuletzt Inter Mailand im Jahr 2011 Endstation.