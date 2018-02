18.02.2018, 12:59 Uhr | dpa

Zwei Männer, die in Chemnitz in eine Wohnung eingebrochen sein sollen, sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl gegen die 33 und 35 Jahre alten mutmaßlichen Täter erlassen, teilte die Polizei am Sonntag in Chemnitz mit. Die beiden waren am Freitag beim Einbruch überrascht worden und konnten zunächst flüchten. Polizeibeamte stellten die Männer, die noch Diebesgut und Tatwerkzeuge bei sich hatten.