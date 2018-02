Hamburg Towers unterliegen Trier in letzter Sekunde

18.02.2018, 13:08 Uhr | dpa

Das Debüt von Benka Barloschky als Cheftrainer des Basketball-Zweitligisten Hamburg Towers ist in letzter Sekunde missglückt. Bei den Gladiators Trier unterlagen die Hanseaten am Samstagabend vor 2971 Zuschauern in der Arena Trier trotz einer 13-Punkte-Führung rund sechs Minuten vor dem Ende noch 83:84 (40:44). Dabei gelangen den Gastgebern quasi mit der Schlusssirene durch ein Tip-in die entscheidenden zwei Punkte. Für die Towers war es die zehnte Niederlage aus den vergangenen elf Partien.

"Das war eine extrem unglückliche Niederlage. Allerdings habe ich vor dem Spiel gesagt, dass ich mit einem Lächeln in den Bus einsteigen werde, wenn wir alles gegeben haben. Das kann ich jetzt machen, was mich stolz auf die Mannschaft macht", sagte Barloschky. Der ehemalige Co-Trainer hatte am vergangenen Montag die Nachfolge des zuvor freigestellten Headcoaches Hamed Attarbashi angetreten.