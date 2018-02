18.02.2018, 21:49 Uhr | dpa

Mit einem deutlichen Vorsprung ist in Schöneck die amtierende Bürgermeisterin Cornelia Rück in ihrem Amt bestätigt worden. Für die 61 Jahre alte Sozialdemokratin hätten bei der Wahl am Sonntag 66,8 Prozent der Wähler gestimmt, teilte die Stadt mit. Für den parteilosen Herausforderer Björn-Magnus Becker (46) entschieden sich 33,2 Prozent. Es ist die zweite Amtszeit von Rück in der rund 12 500 Einwohner zählenden Gemeinde nordöstlich von Frankfurt. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,7 Prozent.