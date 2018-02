SPD Brandenburg will über Koalitionsvertrag debattieren

19.02.2018, 00:19 Uhr | dpa

Die SPD in Brandenburg will heute in Ludwigsfelde über den Koalitionsvertrag debattieren. Geplant sind zunächst jeweils kurze Referate von Bundes-Generalsekretär Lars Klingbeil als Anhänger des Bündnisses und Juso-Bundeschef Kevin Kühnert als Gegner. Anschließend sollen die Mitglieder über die Vor- und Nachteile diskutieren. Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Parteichef Dietmar Woidke hatte sich klar für das Bündnis ausgesprochen und will dafür werben, dass die Mitglieder es unterstützen. Wie die Stimmung an der Basis aussieht, ist aber noch unklar.