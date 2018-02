Von eigenem Hund im Wagen erschreckt: Fahrer rammt Auto

19.02.2018, 13:29 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat beim Ausparken mit großer Wucht ein vor ihm stehendes Auto gerammt - weil er vor Schreck über seinen Hund das Gaspedal voll durchgetreten hat. Wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte, hatte der Pitbull-Terrier beim Losfahren das Sicherheitsnetz des Gepäckraums überwunden und war in den Innenraum des Wagens gesprungen. Dadurch erschrak der 28-Jährige so sehr, dass er das Gaspedal des PS-starken Geländewagens durchdrückte. Das Auto schoss nach vorn und rammte einen vor ihm stehenden Wagen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Sonntag in Kassel niemand. Wie das Tier durch das Netz kam, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.