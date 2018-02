Prozess gegen Fahrer von Schleuser-Lastwagen beginnt

20.02.2018, 00:39 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Schleuser muss sich von heute an vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Dem türkischen Lastwagenfahrer wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr in zwei Fällen insgesamt 71 Flüchtlinge illegal über die polnisch-deutsche Grenze gebracht zu haben. In einem der Fälle hatte die Bundespolizei im September auf der Autobahn 12 gleich 51 Flüchtlinge entdeckt, die auf der Ladefläche des Lastwagens versteckt waren. Dem 46-Jährigen droht nun eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Mitte April fallen.