FDP-Fraktionschef mahnt Haushaltsdisziplin an

20.02.2018, 13:18 Uhr | dpa

Vor der Schlussberatung des Haushalts für 2018 hat FDP-Fraktionschef Christopher Vogt vor Risiken infolge eines möglichen Zinsanstieges gewarnt. Angesichts der hohen Altschulden und damit verbundener Zinsausgaben sei "Haushaltsdisziplin sehr wichtig", sagte Vogt am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung. Die SPD-Anträge für kostenlose Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren und eine Rückkehr zum Weihnachtsgeld für Beamte seien nicht solide gegenfinanziert.

FDP und Grüne wollen sie deshalb am Donnerstag im Parlament ablehnen. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben sagte zu den Anträgen: "Alles schöne Sachen, kann man machen." Es fehle aber ein solider Finanzierungsvorschlag. Am Donnerstag will der Landtag den Haushalt beschließen. Der Etat sieht Ausgaben in Höhe von knapp zwölf Milliarden Euro vor. Die Investitionsquote steigt von 7,9 Prozent im vergangenen Jahr auf 9,8 Prozent an. CDU, Grüne und Jamaika wollen trotz höherer Ausgaben auch 160 Millionen Euro zum Abbau von Schulden nutzen. Das Land drücken Altlasten in Höhe von mehr als 26 Milliarden Euro.